Туран: «Караваев в Шахтере? Я полностью доверяю Дарио»
Турецкий специалист оценил возможный трансфер
около 1 часа назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался о возможном трансфере защитника Динамо Александра Караваева. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Я убеждён: в Шахтёре очень хорошо выстроена иерархия, клуб славится тем, что каждый умеет отвечать за своё направление работы, поэтому я полностью доверяю в этом вопросе Дарио Срне. Если подобные трансферы произойдут, я только обрадуюсь. Александр Караваев — легенда украинского футбола и чрезвычайный профессионал, - подчеркнул Туран.
33-летний украинец имеет действующий контракт с Динамо до завершения сезона-2025/26.
В текущей кампании в составе киевлян Караваев сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
