Караваев – о переходе в Шахтер: «Закончится чемпионат – и все узнаете»
Защитник Динамо заинтриговал своих фанатов
около 2 часов назад
Правый защитник Динамо Александр Караваев после победы команды в финале Кубка Украины в матче против Чернигова (3:1) прокомментировал слухи о своем возможном переходе в Шахтер.
О «Шахтере». Были [слухи] о том, что вы якобы готовы принять такое предложение.
«Давайте сейчас подождем. Осталась еще одна игра, закончится чемпионат – и все узнаете. Потому что придет время, и все обязательно все узнают».
33-летний украинец имеет действующий контракт с Динамо до завершения сезона-2025/26.
В текущей кампании в составе киевлян Караваев сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
В начале мая ТаТоТаке сообщало, что Динамо договорилось о новом контракте с Караваевым после того, как тот рассказал о предложении от Шахтера.
Позже бывший журналист Игорь Бурбас заявил, что «Караваев отказывается вести переговоры о новом контракте с Динамо.
Напомним, дубль Буяльского и эффектный гол Ярмоленко принесли Динамо Кубок Украины и путевку в Лигу Европы.