Владимир Кириченко

Правый защитник Динамо Александр Караваев после победы команды в финале Кубка Украины в матче против Чернигова (3:1) прокомментировал слухи о своем возможном переходе в Шахтер.

О «Шахтере». Были [слухи] о том, что вы якобы готовы принять такое предложение.

«Давайте сейчас подождем. Осталась еще одна игра, закончится чемпионат – и все узнаете. Потому что придет время, и все обязательно все узнают».

33-летний украинец имеет действующий контракт с Динамо до завершения сезона-2025/26.

В текущей кампании в составе киевлян Караваев сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

В начале мая ТаТоТаке сообщало, что Динамо договорилось о новом контракте с Караваевым после того, как тот рассказал о предложении от Шахтера.

Позже бывший журналист Игорь Бурбас заявил, что «Караваев отказывается вести переговоры о новом контракте с Динамо.

Напомним, дубль Буяльского и эффектный гол Ярмоленко принесли Динамо Кубок Украины и путевку в Лигу Европы.