«Шахтёр» объявил стартовый состав на матч Лиги конференций с «Брейдабликом»
Поединок вскоре начнется
32 минуты назад
Фото - ФК Шахтер
Сегодня донецкий Шахтёр сыграет против исландского Брейдаблика в матче третьего тура основного этапа Лиги конференций.
Главный тренер «горняков» Арда Туран объявил стартовый состав команды на этот поединок.
Шахтёр: Ризнык, Азаров, Грам, Бондарь, Винисиус Тобиас, Изаки, Назарина, Бондаренко, Кауан Элиас, Лукас, Мейреллиш.
Поединок пройдет в польском Кракове и начнется в 19:45 по киевскому времени.
