Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против греческого Панатинаикоса (0:0).

«Мы начали матч неплохо, но потеряли много мячей и много ошибались при первых передачах, хотя держали игру под контролем, владели преимуществом во владении. Во втором тайме уже была больше игра, к которой мы стремимся, но мы оставались не такими качественными в своих моментах.

Я очень доволен тем, как команда боролась, как в целом показала себя, хотя ничьей никогда недостаточно для меня. Так было всегда во время моей карьеры. Мы сделаем всё, чтобы выйти в следующий этап во второй игре, потому что противостоять Панатинаикосу непросто. Это очень опытная команда, но я доверяю своим игрокам и верю, что они сделают всё, чтобы пробиться в следующий этап», –сказал Туран в эфире УПЛ ТВ.