Павел Василенко

Грузинский защитник донецкого Шахтера Георгий Гочолеишвили на правах аренды будет играть за немецкий Гамбург.

Сделка рассчитана до завершения сезона-2025/26, сообщает пресс-служба «горняков».

Гочолеишвили выступает за Шахтер с января 2023 года и за это время провел в составе «горняков» 40 матчей (1 гол и 3 ассиста). В текущем сезоне фулбек принял участие в четырех играх донеччан в Лиге Европы и в УПЛ.

Гамбург вернулся в элитный дивизион и в сезоне-2025/26 будет выступать в Бундеслиге.