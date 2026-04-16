Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги конференций против АЗ Алкмар (3:0 – первая игра). Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Очень важный матч ожидает нас завтра. Во-первых, я очень уважаю нидерландскую футбольную культуру, то, как они играют, и АЗ также. Будем делать все, чтобы успешно провести поединок. Думаю, это будет тяжелый матч, но мы ментально готовы к нему.

Два гола за один тайм с Лехом? Конечно, вы никогда не знаете, повторится ли это. Надеемся, этого не произойдет. Однако мы должны быть готовы ко всему. Мы не знаем, что произойдет за 90 минут. Это сложно, но нужно всегда знать, как решать ситуацию, если что-то такое возникнет.