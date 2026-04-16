Лига конференций, 1/4 финала. Ответный матч, АЗ – Шахтер. Видеотрансляция
Начало – в 19.45 по Киеву
Шахтёр / Фото - Facebook
В четверг, 16 апреля, состоится ответный матч четвертьфинала Лиги конференций, в котором донецкий «Шахтер» встретится с нидерландским АЗ.
Неделю назад украинский клуб одержал победу — 3:0.
Матч пройдет на стадионе АФАС в Алкмаре. Начало — в 19.45 по Киеву.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет с сильнейшей командой пары Кристал Пэлас — Фиорентина (3:0 первый матч).
Ранее стало известно, что Шахтер оформит трансфер 17-летнего вингера Атлетико Паранаэнсе.
