Главный тренер Шахтера Арда Туран пообщался с прессой накануне ответного матча 1/4 финала Лиги конференций против АЗ Алкмар. Слова приводит пресс-служба горняков.

Наставник подчеркнул, что несмотря на насыщенный график, команда ментально готова к борьбе за выход в полуфинал.

Мы устали, но завтра такими не будем. Мы отдохнем. И если мы намерены выйти в полуфинал Лиги конференций, то должны сделать все для этого. То, что мы устали, не должно быть оправданием.

Президенты клубов имеют свои пожелания, но тренеры хотят выигрывать все. Конечно, если мы выиграем европейский трофей, президент будет счастлив. Мы очень хотим поехать в Лейпциг – мы действительно этого жаждем. Знаем, что нам нужно 4,5 балла для возвращения в Лигу чемпионов без квалификации. Это будет большое достижение и для нас, и для страны.