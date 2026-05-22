Туран озвучил планы Шахтера в межсезонье
Чемпион Украины получит более месяца отпуска
24 минуты назад
Арда Туран / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился планами чемпиона Украины во время летней паузы. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Соберёмся на летние тренировочные сборы 1 июля. Надеюсь, все будут в оптимальных кондициях и полностью в тонусе. Обычно я предоставляю меньше времени своим игрокам на отдых, однако мы провели чрезвычайно сложный сезон и это заслужили. Физически они действительно устали, так же и ментально. Поэтому этим летом я дам им немного больше отдохнуть, но это никак не будет влиять на нашу готовность - мы всегда будем выкладываться на максимум, - рассказал Туран.
