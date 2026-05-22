Туран после финального матча Шахтера в сезоне заговорил о Степаненко
Опытный центрхав завершил игровую карьеру
Арда Туран / Фото - ФК Шахтёр
Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался о завершении карьеры бывшего капитана донетчан Тараса Степаненко. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Я имел честь быть его тренером определенный период и также очень хорошо знаю его, и могу заверить, что он действительно настоящая легенда. Он невероятен и как игрок, и просто как человек. Искренне желаю успеха ему и его семье. Для всех нас это очень трогательный момент. Желаю ему всего наилучшего в новых начинаниях, - рассказал Туран.
