Главный тренер Шахтера Арда Туран после матча 2 тура Лиги конференций против Легии (1:2) оценил перформанс голкипера Кирилла Фесюна. Его слова приводит пресс-служба клуба.

23-летний вратарь получил шанс дебютировать за Шахтер на евроарене.

Прежде всего, если я ставлю в состав одного вратаря, то не должен думать, было бы иначе, если бы играл другой, ведь я уважаю всех своих футболистов. Что касается Фесюна, он очень ценен как вратарь, очень перспективный, его ждет хорошее будущее. На этом уровне он будет учиться через ошибки. Он обладает высоким качеством игры в пас, прекрасно работает ногами, но совершенствоваться будет только через игровую практику. Никто не учится без ошибок, и я никогда не отниму у своих игроков право на ошибку.

У меня есть 24 футболиста, и в этом плотном графике с дальними поездками мне нужен каждый из них. Я горжусь ими, а это поражение мы еще сможем компенсировать. Я очень доволен игрой Фесюна, и, если бы пришлось сыграть этот матч еще раз, снова бы поставил его в состав, - рассказал Туран.