Вирт: «С таким составом Шахтера на хорошие результаты рассчитывать не стоит»
Эксперт проанализировал неудачу «горняков» в еврокубках
около 1 часа назад
Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт в интервью сайту «Украинский футбол» проанализировал стартовый состав «горняков» на матч второго тура основного этапа Лиги конференций против Легии (1:2).
«За два-три часа до начала игры я однозначно ожидал победы Шахтера, но когда увидел стартовый состав, у меня сразу появились сомнения по этому поводу. Не понял приоритеты Турана...
Шахтер не заслужил, не наиграл на победу. Справедливее выглядела бы ничья, но гол на последних секундах стал шоком для донетчан, а времени отыграться уже не было».
Также Вирт отметил, что Туран держит в голове два матча подряд против киевского Динамо.
«Сперва Шахтёру ещё с Кудривкой играть в десятом туре УПЛ, не забываем. Однако, да, повторюсь, возможно, Туран уже думает о матчах с Динамо…
Он предоставил игровую практику в еврокубках игрокам, у которых её мало. Однако с таким составом на хорошие результаты рассчитывать на международной арене не стоит, что мы и увидели».
После двух туров Шахтер имеет в активе три очка и занимает 17 место в турнирной таблице Лиги конференций.
В третьем туре Лиги конференций «горняки» на формально домашнем поле примут исландский Брейдаблик (6 ноября).
