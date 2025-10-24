Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт в интервью сайту «Украинский футбол» проанализировал стартовый состав «горняков» на матч второго тура основного этапа Лиги конференций против Легии (1:2).

«За два-три часа до начала игры я однозначно ожидал победы Шахтера, но когда увидел стартовый состав, у меня сразу появились сомнения по этому поводу. Не понял приоритеты Турана...

Шахтер не заслужил, не наиграл на победу. Справедливее выглядела бы ничья, но гол на последних секундах стал шоком для донетчан, а времени отыграться уже не было».