Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран высказался относительно перспектив «горняков» завоевать золотые медали чемпионата Украины.

«Титул у наших руках, але ми мусимо їх стиснути. Якщо цього не зробимо, він просто вислизне. Для цього маємо бути готові до кожного моменту. Не можна віддавати те, що ми маємо, бо ми тренувалися старанніше за всіх. Коли всі спали, ми виходили та бігали. Тому ми повинні цінувати це й отримати те, що заслужили.

Ми повинні жертвувати частиною свого життя, своїми близькими, сім’ями, особистими радощами. Кожен має віддавати максимум протягом цих трьох із половиною місяців, і я теж», — цитує Турана клубна пресслужба.