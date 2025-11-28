Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал победу своей команды над Шемроком в матче Лиги конференций УЕФА, который завершился со счётом 2:1.

Как я вчера сказал, играть здесь будет непросто, но мы очень хорошо начали матч, у нас были готовые решения для борьбы с обороной соперника, и нам удалось реализовать их в большинстве случаев. Потом мы забили быстрый гол. Ветер и отсутствие игровой практики у некоторых наших игроков повлияли на качество передач, однако после забитого мяча мы сумели взять игру под контроль. Позже мы больше доминировали, но, как я говорил, мы играем против чемпионов, и было нормально время от времени уступать контроль и подвергаться прессингу. Мы правильно двигались на поле, несмотря на то, что пропустили гол во втором тайме. Также нам удалось забить второй гол и выиграть матч. Теперь мы возвращаемся с победой – и это действительно многое для нас значит, потому что мы старались использовать всех наших футболистов сегодня в атаке. У нас было четверо-пятеро игроков в возрасте 18 лет, именно поэтому эта победа с ними имеет такое большое значение. Больше, чем счет, меня радует уровень игры, который мы демонстрируем сейчас. Поэтому я хочу поздравить своих игроков, - передает слова Турана пресс-служба Шахтера.