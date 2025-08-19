Шахтер уже подготовил замену для вингера Кевина в случае трансфера бразильца в Фулхэм. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Если Судаков, я бы так сказал, из-за отсутствия трансфера страдает молча – Судаков профи, и это подтвердит любой – то вот Кевин… Я совсем не уверен в его лояльности к клубу.

До меня вообще доходила информация – уже где-то даже, кстати, в публичной плоскости я это видел, где-то проскакивало, – что то, что Кевин не играет в последних матчах – это не травма, а, собственно, инициатива самого футболиста, его представителей, которые таким образом создают давление на клуб, потому что хотят, чтобы его продали в ту АПЛ.

Но я проверял эту информацию – изнутри Шахтера эту информацию для меня опровергли. Насколько мне известно, Шахтер действительно готов продать Кевина. Еще раз повторяю: они оценивают Кевина в 45 млн евро.

Я даже вам больше могу сказать: у «Шахтера» уже готова кандидатура футболиста на эту же позицию, если Кевин все же уйдет – то есть левый вингер, правоногий. Они уже подготовили запасной вариант.

Если им удастся продать Кевина за 45 млн, даже за 40, учитывая, что они полтора года назад заплатили за него 12, с бонусами 15 – вы математику понимаете: на одном футболисте 25-30 млн евро заработка за полтора года.