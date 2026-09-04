Сергей Разумовский

Юношеская команда донецкого Шахтера проведет домашние матчи основного этапа Юношеской лиги УЕФА сезона-2026/27 в Лондоне. Номинально домашней ареной горняков станет стадион Кингсмеадоу, который принадлежит лондонскому Челси. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Стадион расположен в Лондоне и используется для проведения матчей молодежных команд Челси. Арена может принять 4 850 зрителей, среди которых предусмотрены 2 265 сидячих мест.

Таким образом, юношеская команда Шахтера выступит в Лондоне параллельно с первой командой клуба. Основной состав дончан также проведет свои номинально домашние матчи основного этапа Лиги чемпионов в столице Англии, но на другой арене – Стэмфорд Бридж.

В рамках основного этапа Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 сыграет шесть матчей. Три из них команда проведет на выезде, а еще три – на стадионе Кингсмеадоу в Лондоне.

Календарь матчей Шахтера U-19 в Юношеской лиге УЕФА

1-й тур

10 сентября, 15:00. Эйндховен, PSV Campus De Herdgang

ПСВ U-19 – Шахтер U-19

2-й тур

14 октября, 14:00. Лондон, Кингсмеадоу

Шахтер U-19 – АЕК U-19

3-й тур

21 октября, 17:00. Милан, Konami Women & Talent Center

Интер U-19 – Шахтер U-19

4-й тур

3 ноября, 14:00. Лондон, Кингсмеадоу

Шахтер U-19 – Спортинг U-19

5-й тур

25 ноября, 14:00. Лондон, Кингсмеадоу

Шахтер U-19 – Фенербахче U-19

6-й тур

9 декабря, 14:00. Сенець, NTC Senec

Слован U-19 – Шахтер U-19

По итогам основного этапа команды распределят по позициям в рейтинге Пути Лиги чемпионов. Клубы, занимающие 1–6-е места, выйдут в 1/16 финала и сыграют против команд, завершивших этот этап на 17–22-й позициях.

Коллективы, финишировавшие на 7–16 местах в рейтинге Пути Лиги чемпионов, в следующем раунде встретятся с командами, которые пробьются в плей-офф через Путь чемпионов стран.