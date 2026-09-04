Твердо: Шахтер U-19, как и первая команда, будет проводить домашние матчи на стадионе Челси
Определено место, где «горняки» будут играть матчи Юношеской лиги УЕФА
Юношеская команда донецкого Шахтера проведет домашние матчи основного этапа Юношеской лиги УЕФА сезона-2026/27 в Лондоне. Номинально домашней ареной горняков станет стадион Кингсмеадоу, который принадлежит лондонскому Челси. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.
Стадион расположен в Лондоне и используется для проведения матчей молодежных команд Челси. Арена может принять 4 850 зрителей, среди которых предусмотрены 2 265 сидячих мест.
Таким образом, юношеская команда Шахтера выступит в Лондоне параллельно с первой командой клуба. Основной состав дончан также проведет свои номинально домашние матчи основного этапа Лиги чемпионов в столице Англии, но на другой арене – Стэмфорд Бридж.
В рамках основного этапа Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 сыграет шесть матчей. Три из них команда проведет на выезде, а еще три – на стадионе Кингсмеадоу в Лондоне.
Календарь матчей Шахтера U-19 в Юношеской лиге УЕФА
1-й тур
10 сентября, 15:00. Эйндховен, PSV Campus De Herdgang
ПСВ U-19 – Шахтер U-19
2-й тур
14 октября, 14:00. Лондон, Кингсмеадоу
Шахтер U-19 – АЕК U-19
3-й тур
21 октября, 17:00. Милан, Konami Women & Talent Center
Интер U-19 – Шахтер U-19
4-й тур
3 ноября, 14:00. Лондон, Кингсмеадоу
Шахтер U-19 – Спортинг U-19
5-й тур
25 ноября, 14:00. Лондон, Кингсмеадоу
Шахтер U-19 – Фенербахче U-19
6-й тур
9 декабря, 14:00. Сенець, NTC Senec
Слован U-19 – Шахтер U-19
По итогам основного этапа команды распределят по позициям в рейтинге Пути Лиги чемпионов. Клубы, занимающие 1–6-е места, выйдут в 1/16 финала и сыграют против команд, завершивших этот этап на 17–22-й позициях.
Коллективы, финишировавшие на 7–16 местах в рейтинге Пути Лиги чемпионов, в следующем раунде встретятся с командами, которые пробьются в плей-офф через Путь чемпионов стран.