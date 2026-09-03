Сергей Разумовский

В перенесенном матче третьего тура бельгийской Лиги Жупиле Андерлехт на своем поле добыл минимальную победу над Кортрейком. Единственный гол в встрече оформил украинский нападающий Даниил Сикан.

Поединок стал своеобразным дерби бывших клубов украинского полузащитника Евгения Макаренко, который в свое время выступал и за Андерлехт, и за Кортрейк. Вместе с тем главным героем встречи стал другой представитель Украины.

Сикан вывел хозяев вперед на 43-й минуте. Форвард воспользовался передачей партнера Али Маамара и отправил мяч в ворота соперника. Этот гол стал для 25-летнего украинца первым в нынешнем чемпионате Бельгии.

При этом результативный удар в матче с Кортрейком стал для Сикана уже шестым в сезоне 2026/27. В общем нападающий провел десять поединков во всех турнирах и записал на свой счет шесть голов.

Пять предыдущих мячей украинец забил в квалификации Лиги Европы. Дважды Сикан отличился в воротах казахстанского Кайрата, еще два гола забил шведскому Хаммарбю, а также один раз поразил ворота греческого ПАОКа.

Во втором тайме команды не смогли изменить счет. Андерлехт сохранил минимальное преимущество и довел матч до победы со счетом 1:0.

Несмотря на добытые три очка, брюссельская команда пока не может похвастаться высоким положением в турнирной таблице. После десяти сыгранных туров Андерлехт имеет шесть очков и занимает десятое место.

Чемпионат Бельгии, третий тур

Андерлехт – Кортрейк 1:0

Гол: Сикан, 43