Сергей Разумовский

Саудовский Аль-Ахли объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Руи Педру. Контракт с 48-летним португальцем расторгли по взаимному согласию сторон, а решение вступило в силу 3 сентября.

Клуб поблагодарил Педру за его работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Временно исполнять обязанности спортивного директора будет Осама Хаусауи, который ранее работал ассистентом на этой позиции и внес значительный вклад в развитие молодежной академии Аль-Ахли. Руи Педру возглавил спортивное направление саудовского клуба в октябре 2025 года.

Журналист Саша Тавольери сообщил, что причиной увольнения могли стать несколько случаев возможной коррупции. По его информации, ведущие футболисты Аль-Ахли Мерих Демирал, Эдуар Менди и Айвен Тони якобы настаивали на прекращении сотрудничества с португальцем.

Один из возможных эпизодов, по данным журналиста, касается перехода в Аль-Ахли украинского полузащитника Артема Бондаренко. Тавольери утверждает, что футболист и его агент требовали зарплату в размере 1,3 миллиона евро в год, тогда как в конечном итоге игроку предложили 2,5 миллиона евро. Причины такой разницы, по информации журналиста, не объяснялись.

В то же время официально Аль-Ахли не сообщал о возможных коррупционных нарушениях. Клуб ограничился информацией о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.

Напомним, Артем Бондаренко присоединился к Аль-Ахли 21 августа, перейдя из Шахтера.