Сергей Разумовский

Согласно данным греческого ресурса Paraskhnio.gr, в ПАОКе готовятся к смене наставника. Разван Луческу в ближайшее время должен покинуть пост главного тренера команды, а заменить его может бывший руководитель Шахтера Марино Пушич.

Сообщается, что греческий клуб уже достиг договоренности с боснийско-хорватским специалистом. Сейчас сторонам осталось лишь дождаться официального подтверждения изменений в тренерском штабе.

Сначала ПАОК должен объявить о прекращении сотрудничества с Луческу, который возглавлял команду последние пять лет. После этого ожидается официальное заявление о назначении Пушича новым главным тренером.

Эта кадровая перестановка может быть интересной и для украинских болельщиков. По результатам жеребьевки ПАОК является потенциальным соперником киевского Динамо во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Чтобы это противостояние состоялось, команда из столицы Украины должна пройти первый раунд отбора, где ее ждет румынская Университатя Клуж.

Также напомним, что Пушич был уволен с поста главного тренера Шахтера, после того как он проиграл Динамо чемпионский титул в сезоне 2024/25. Тогда «горняки» финишировали даже не вторыми, заняв третью позицию.