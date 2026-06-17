Павел Василенко

Благодаря хет-трику в матче против Алжира (3:0), капитан сборной Аргентины забил 16 голов на чемпионате мира, сравнявшись с Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров турнира.

Месси, который сыграл на своем шестом чемпионате мира, продолжает расширять свои достижения, которые охватывают более двух десятилетий. Он дебютировал в 2006 году в Германии, где забил свой первый гол в ворота Сербии и Черногории.

Однако самой важной главой в его мировой истории стал 2022 год. В Катаре аргентинский капитан привел Аргентину к желанному титулу чемпионов мира, забив семь голов и снова будучи признан лучшим игроком турнира.

В свои 38 лет он продолжает решать матчи, бить рекорды и творить историю. Хет-трик в игре против Алжира позволил ему сравняться с Клозе на вершине рейтинга бомбардиров чемпионата мира, и теперь ему не хватает лишь одного гола, чтобы стать единственным лучшим бомбардиром турнира, что является лишь вопросом времени.