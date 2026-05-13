У Фламенго «сдали нервы». Шахтеру не удалось уговорить бразильский клуб продать своего таланта.
18-летний футболист не переедет в Украину, по крайней мере, за такую сумму
36 минут назад
Бразильский Фламенго не принял обновленное трансферное предложение Шахтера по левому вингеру Райану Роберто. Об этом сообщает Flazoeiro.
По данным источника, донецкий клуб сделал очередную попытку договориться о переходе перспективного футболиста и предложил за него девять миллионов евро гарантированной выплаты. Еще один миллион евро был предусмотрен в виде бонусов. Речь шла о приобретении 85% экономических прав на игрока.
Однако руководство Фламенго решило отклонить это предложение. Бразильский клуб оценивает своего таланта выше и на данный момент хочет получить за Райана Роберто десять миллионов евро фиксированной суммы, а также дополнительные бонусные выплаты. Именно такие финансовые условия в Фламенго считают более приемлемыми для потенциальной продажи игрока.
Шахтер остается одним из клубов, которые проявляют предметный интерес к 19-летнему вингеру. Вместе с тем конкуренция за футболиста может возрасти, так как за ситуацией вокруг Роберто также следят французский Лилль и португальская Бенфика. Однако, как сообщает источник, официальных предложений от этих клубов в адрес Фламенго пока не поступало.
На данный момент Райан Роберто продолжает тренировочный процесс с командой Фламенго U-20. При этом футболист не принимает участия в официальных матчах молодежной команды. В клубе осторожно подходят к переговорам о его будущем и не спешат принимать окончательное решение относительно возможного трансфера.
В текущем сезоне Райан Роберто провел за Фламенго U-20 15 матчей. В этих поединках он забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Также он уже имеет опыт выступлений за первую команду бразильского клуба, за которую сыграл два матча.
Ранее сообщалось, что Шахтер предлагал за Роберто 8 миллионов евро.
