Сергей Разумовский

Бразильский Фламенго не принял обновленное трансферное предложение Шахтера по левому вингеру Райану Роберто. Об этом сообщает Flazoeiro.

По данным источника, донецкий клуб сделал очередную попытку договориться о переходе перспективного футболиста и предложил за него девять миллионов евро гарантированной выплаты. Еще один миллион евро был предусмотрен в виде бонусов. Речь шла о приобретении 85% экономических прав на игрока.

Однако руководство Фламенго решило отклонить это предложение. Бразильский клуб оценивает своего таланта выше и на данный момент хочет получить за Райана Роберто десять миллионов евро фиксированной суммы, а также дополнительные бонусные выплаты. Именно такие финансовые условия в Фламенго считают более приемлемыми для потенциальной продажи игрока.

Шахтер остается одним из клубов, которые проявляют предметный интерес к 19-летнему вингеру. Вместе с тем конкуренция за футболиста может возрасти, так как за ситуацией вокруг Роберто также следят французский Лилль и португальская Бенфика. Однако, как сообщает источник, официальных предложений от этих клубов в адрес Фламенго пока не поступало.

На данный момент Райан Роберто продолжает тренировочный процесс с командой Фламенго U-20. При этом футболист не принимает участия в официальных матчах молодежной команды. В клубе осторожно подходят к переговорам о его будущем и не спешат принимать окончательное решение относительно возможного трансфера.

В текущем сезоне Райан Роберто провел за Фламенго U-20 15 матчей. В этих поединках он забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Также он уже имеет опыт выступлений за первую команду бразильского клуба, за которую сыграл два матча.

Ранее сообщалось, что Шахтер предлагал за Роберто 8 миллионов евро.