Шахтер сделал официальное предложение в размере 8 миллионов евро по трансферу левого вингера Фламенго Райана Роберто. Об этом сообщает Globo.

В настоящее время стороны ведут переговоры. В клубе планируют продлить соглашение с молодым футболистом, контракт которого действует до марта 2027 года. В то же время на ситуацию влияет отсутствие четких перспектив в первой команде.

Накануне Фламенго отстранил 18-летнего игрока от матчей первой команды и U-20 из-за его нежелания продлевать контракт с клубом.

На прошлой неделе Фламенго выкупил еще 20% прав на игрока за 1,5 млн реалов (около 256 тыс. евро) и сейчас владеет 70% (остальное принадлежит Атлетику Паранаэнсе).

Предложение Шахтера касается 80% прав. По этой сделке Фламенго продаст 50% (получив около 5,1 млн евро) и сохранит 20% для возможной будущей продажи.

В случае перехода в Шахтер Роберто планируют привлечь к первой команде. Предложение украинского клуба, который выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, положительно оценивается игроком и его окружением.

В сезоне-2026 в составе команды U-20 вингер сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 ассист.