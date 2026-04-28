Сергей Разумовский

Бразильский Фламенго отстранил от команды 18-летнего вингера Райана Роберто, которым интересуется донецкий Шахтер. Причиной такого решения стала позиция самого футболиста и его окружения относительно возможного трансфера в украинский клуб.

По информации Planeta do Futebol, Райан и его семья сообщили руководству Фламенго, что Шахтер сделал более выгодное предложение, а сам игрок заинтересован в переходе именно в состав «горняков». После этого бразильский клуб отреагировал жестко и поставил молодому футболисту ультиматум.

В частности, Райану дали понять, что он не будет получать игровую практику в Фламенго, пока не согласится продлить контракт с клубом. Таким образом, ситуация вокруг талантливого вингера заметно обострилась, а его будущее сейчас остается открытым.

Отдельно отмечается, что переговоры с семьей футболиста вел Жозе Боту. Ранее он работал в структуре Шахтера, а сейчас занимает должность директора во Фламенго, поэтому хорошо знаком с украинским клубом и его подходами на трансферном рынке.

Действующий контракт Райана Роберто с Фламенго рассчитан до марта 2027 года. В то же время уже в октябре 2026 года футболист будет иметь право подписать предварительное соглашение с другим клубом, если стороны не договорятся о новом контракте. Это может существенно повлиять на дальнейшее развитие событий в переговорах между игроком, его нынешним клубом и потенциальными претендентами.

Ранее в Шахтере публично заявили о недовольстве Лигой конференций.