Павел Василенко

Килиан Мбаппе снова стал объектом уголовного расследования во Франции. Прокуратура ведет расследование в отношении нападающего мадридского Реала по подозрению в «незаконных выплатах пяти полицейским и трем охранникам чеками на общую сумму 180 300 евро», сообщает Canard Enchaîné.

Килиан Мбаппе не почивает на лаврах. После того, как ПСЖ снял с себя обвинения в травле, якобы из-за которой он был изолирован от остальной команды и вынужден тренироваться с игроками, не участвовавшими в туре по Японии и Южной Корее, звезда Реала теперь может быть обвинен во Франции.

Парижская прокуратура начала расследование и тщательно изучает несколько чековых платежей, сделанных 26-летним нападающим. Canard Enchaîné сообщил, что Мбаппе «пожертвовал 180 300 евро сотрудникам полиции, которые отвечают за безопасность игроков сборной Франции. Основываясь на этой информации, прокуратура начала расследование в четверг».

Парижская прокуратура сообщила агентству AFP, что начала расследование «на основе отчета Tracfin от июля 2024 года о чеках, вероятно, ошибочно выданных Мбаппе пяти агентам CRS, которым было поручено защищать сборные Франции по футболу. Прокуратура подтвердила расследование телеканалов M6 и RTL».

«Речь идет о подозрениях в нетипичных финансовых операциях в пользу пяти сотрудников полиции и трех агентов частной охраны», – сообщают источники, близкие к расследованию.

Утверждается, что эти чеки капитана сборной Франции были использованы для «секретных платежей за частные услуги» в сумме 180 300 евро, предоставленные этими полицейскими. В частности, они должны были сопровождать Мбаппе в частных поездках в Камерун и Прованс.

Представители форварда Реала выступили с заявлением, в котором говорится, что «все произошло в соответствии с законом, без какой-либо компенсации. С момента своего дебюта в сборной Франции Мбаппе всегда отказывался от своих бонусов».

По данным источника, «осенью должна быть созвана дисциплинарная комиссия в отношении начальника полиции, и что он обязан вернуть суммы, которые, как считается, были получены незаконно».