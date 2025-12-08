Ассистент главного тренера Полесья Сергей Кравченко в эфире «Футбол 360» прокомментировал сенсационное поражение в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги против Руха (0:1).

Конечно, повлияло удаление игрока и тренера. Понятно, что вдесятером сложно играть, но это футбол. Немного перестроились в перерыве и в конце первого тайма. К сожалению, пропустили, хотя, в принципе, в низком блоке мы должны были оставаться 4-4-1, у нас ничего не изменилось, но как-то пошли моменты, пошли вбегания, мы немного недоработали и пропустили.

А во втором тайме мы перестроились и, в принципе, вдесятером полностью переиграли Рух, на их половине поля провели все 45 минут, они отбивались, лежали, тянули время в одиннадцатером. Но это футбол. Были очень хорошие моменты, но, к сожалению, не забили.

Но ребятам только благодарность за второй тайм вдесятером. В первом тайме немного не получилось, немного мы сами себя… 10 человек у нас стало и, не знаю, что-то… А во втором тайме вдесятером, как я говорю, переигрывали Рух.

Не знаю, такие ошибки в первом тайме… Просто мы перестроились, у нас не хватало одного игрока, можно сказать, нападающего. Брагару стал играть с Бабенко в опорной зоне – и, в принципе, ничего страшного. Да, они нас посадили ниже, проходили Филиппова, но в низком блоке все, как и было раньше, но что-то... Надо смотреть, сейчас сложно сказать.

У нас слева были проблемы, мы оттуда и гол пропустили, и там еще были врывания, прострелы. Сейчас я не могу развёрнуто рассказать, потому что надо посмотреть, но что-то у нас слева немного не получилось, к сожалению. В принципе, это не его позиция, но…