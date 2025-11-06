Павел Василенко

Неприятная новость для мадридского Реала – один из ключевых игроков команды, Орельен Чуамени, выбыл из-за травмы.

Пресс-служба клуба официально подтвердила, что у 25-летнего француза диагностировано растяжение мышцы левой ноги.

«После медицинских обследований, проведенных сегодня, у нашего игрока Орельена Чуамени обнаружено растяжение полусухожильной мышцы левой ноги», – говорится в официальном заявлении клуба.

Мадридцы не уточнили, на какой срок футболист выбыл, однако, по данным AS и Marca, Чуамени пропустит около трёх недель. Это означает, что он не сможет принять участие в ноябрьских матчах сборной Франции, но должен вернуться в игру к концу месяца.

С начала сезона полузащитник провёл 15 матчей во всех турнирах, из которых 14 – в стартовом составе, демонстрируя стабильную форму и уверенность в центре поля.

Чуамени стал очередным игроком в лазарете Реала, где уже находятся Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль, Давид Алаба и Франко Мастантуоно.

Несмотря на кадровые проблемы, «сливочные» остаются лидерами Ла Лиги после 11 туров, опережая Барселону на пять очков.

В ближайшем туре мадридцы проведут дерби против Райо Вальекано.