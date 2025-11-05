Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа высказался после поражения своей команды от Ливерпуля в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, который завершился со счетом 0:1.

«Обидно. Я пытался помочь команде, но во втором тайме мы допускали слишком много фолов около штрафной, а Ливерпуль хорошо действует на стандартах — и они забили. Мы неплохо оборонялись, но в последней трети нам не хватало контроля мяча. Мы быстро теряли мяч, и это было неприятно. Это не то, чего мы хотим, а у нас осталось два матча до Рождества — с Олимпиакосом на выезде, где мы обязаны побеждать, и против Сити дома.

Мы продолжаем делать фолы, в некоторых из них нет необходимости. Фол у ворот был необязательным, и я не думаю, что фол был — Гравенберг нырнул. Но они хорошо подали и забили классный гол. Наши передачи были не совсем четкими, мы должны улучшать этот аспект в матчах с сильными командами на выезде.

Мы должны смотреть правде в глаза, мы должны играть лучше. В таких матчах все зависит от деталей. Мы должны сохранять спокойствие, мы в порядке. С Олимпиакосом тоже будет сложно, но если мы там победим, то у нас будут хорошие шансы финишировать в первой восьмерке» — сказал Куртуа.