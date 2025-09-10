Павел Василенко

Манчестер готовится к великой битве на «Этихаде», но для Сити новости неутешительные. Египетский форвард «горожан» Омар Мармуш рискует пропустить воскресное дерби против Манчестер Юнайтед.

Проблемы начались во вторник во время отборочного матча чемпионата мира-2026 между Египтом и Буркина-Фасо. Нападающий провел на поле лишь четыре минуты: в борьбе за мяч он получил повреждение коленных связок и был вынужден покинуть игру.

Египетская футбольная ассоциация уже подтвердила, что Мармуш пройдет дополнительное рентгеновское обследование на родине, чтобы определить степень серьезности травмы.

Для Манчестер Сити» это может стать ощутимой потерей. Мармуш, который зимой перешел из Айнтрахта за 59 миллионов фунтов, успел отличиться 8 голами в 28 матчах в составе «горожан».

Впереди – дерби, которое может стать ключевым моментом после неудачного старта сезона для обоих клубов. И теперь главная интрига: выйдет ли новичок Манчестер Сити на поле в матче против принципиального соперника.