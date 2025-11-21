Павел Василенко

Вингер Баварии Луис Диас получил трехматчевую дисквалификацию за красную карточку, полученную в матче Лиги чемпионов против ПСЖ. По данным Bild, решение дисциплинарного комитета УЕФА стало неожиданностью для мюнхенцев, которые ожидали стандартной одноматчевой дисквалификации.

Бавария попросила предоставить им письменное объяснение решения, чтобы они могли подать апелляцию.

Если мюнхенский клуб не сможет уменьшить срок дисквалификации Диаса, это будет означать, что команда останется без колумбийца в матчах против Арсенала, Спортинга и Роял Юнион.

Бывший игрок Ливерпуля находится в отличной форме с начала сезона, забив 11 голов и отдав пять результативных передач во всех соревнованиях. Он забил оба гола в победном матче над ПСЖ со счетом 2:1, но был удален непосредственно перед перерывом за очень грубый фол против Ашрафа Хакими.