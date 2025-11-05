Луис Диас отреагировал на жесткий фол против Хакими
Футболист сделал заявление в социальных сетях
32 минуты назад
Фото - Getty Images
Колумбийский футболист Луис Диас, который играет за мюнхенскую Баварию, отреагировал на свое удаление после жесткого подката против защитника ПСЖ Ашрафа Хакими в матче во вторник в Лиге чемпионов.
«Это был эмоциональный вечер. Футбол всегда напоминает нам, что за 90 минут может произойти все, к лучшему или к худшему. Мне было грустно не играть с товарищами по команде, но я горжусь их невероятными усилиями. Желаю Хакими скорейшего возвращения на поле», – написал Диас в социальных сетях.
Напомним, что поединок завершился поражением ПСЖ со счетом 1:2.