Бавария с дублем Диаса на выезде победила Айнтрахт, дортмундская Боруссия и Лейпциг сыграли вничью
Мюнхенскую команду не остановить
16 минут назад
В матче шестого тура Бундеслиги Айнтрахт на своем поле проиграл Баварии со счетом 0:3. Мюнхенская команда одержала десятую победу подряд во всех турнирах.
Дортмундская Боруссия дома сыграла вничью с Лейпцигом (1:1), Байер на своем поле победил Унион (2:0).
Бавария уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 18 очков, дортмундская Боруссия занимает второе место (14 баллов), Лейпциг – третий (13 очков).
Бундеслига, 6-й тур
Айнтрахт Франкфурт – Бавария – 0:3
Голы: Луис Диас, 1, 83, Кейн, 27.
Боруссия Дортмунд – Лейпциг – 1:1
Голы: Коуто, 23 – Баумгартнер, 7.
Байер – Унион – 2:0
Голы: Поку, 33, Кофане, 49.
Вердер – Санкт-Паули – 1:0
Голы: Мбангула, 2.
Аугсбург – Вольфсбург – 3:1
Голы: Бэнкс, 3, Комур, 51, Феллхауэр, 63 – Дагхим, 55.