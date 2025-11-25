Шахтер продолжает выступление в основном этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 и на этой неделе проведет выездной матч против ирландского Шемрок Роверс. Во вторник утром горняки начали свое путешествие в Ирландию.

Матч четвертого тура запланирован на стадионе Талла, который расположен в пригороде Дублина. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед встречей команда с Донетчины занимает десятое место в общей турнирной таблице, имея шесть очков. В случае победы Шахтер значительно повысит свои шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.

Шемрок Роверс подходит к матчу как один из аутсайдеров этапа: ирландцы имеют всего один балл и занимают 31 место среди участников основной сетки соревнований.