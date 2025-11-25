В четверг, 27 ноября, сразу две украинские команды проведут свои матчи в рамках четвертого тура основного этапа Лиги конференций сезона 2025/26. Динамо отправится на Кипр, а Шахтер сыграет в Ирландии.

Киевское Динамо встретится с Омонией на стадионе GSP в Никосии. Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.

В турнирной таблице после трех туров команда Александра Шовковского имеет 3 очка и занимает 24-е место среди участников основного этапа. Омония имеет 2 балла и находится на 29-й позиции.

Динамовцы провели три очень разные матча в Лиге конференций: поражение от Кристал Пэлас 0:2, неудача в встрече с Самсунспором 0:3 и разгромная победа над Зриньски 6:0. Омония же уступила Майнцу 0:1, после чего дважды сыграла вничью — с Дритой 1:1 и Лозанной 1:1.

Шахтер сыграет против Шемрок Роверс на стадионе Талла в пригороде Дублина. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Перед четвертым туром горняки имеют 6 очков и располагаются на 10-й строчке общей таблицы основного раунда. Победа практически гарантирует команде выход в плей-офф. У Шемрок Роверс лишь 1 балл и 31-е место среди участников этапа.

Где смотреть матчи:

Трансляция обоих матчей будет доступна на сервисе MEGOGO (подписки Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL).

Трансляция матчей на MEGOGO Спорт в T2 не предусмотрена.