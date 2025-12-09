Павел Василенко

На матче пятого тура основного этапа Лиги конференций между мальтийским Хамруном и донецким Шахтером будет работать судейская бригада из Германии.

Флориан Бадштюбнер из Германии будет главным арбитром матча пятого тура основного этапа Лиги конференций между Хамруном и Шахтером.

На линиях ему будут помогать его соотечественники Кристоф Гюнш и Филипп Хюве, сообщает пресс-служба УЕФА.

За работу системы VAR будут отвечать Бенджамин Кортус и Патрик Хансльбауэр, которые также являются немцами.

Поединок между Хамрун Спартанс и Шахтером состоится в четверг, 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.

После четырех туров команда Арды Турана имеет девять зачетных баллов и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лиги конференций.