Журналист Игорь Цыганык в новом выпуске собственного YouTube-проекта выразил сомнение относительно возможности ближайшей смены главного тренера Динамо. По его словам, в клубе сейчас нет предпосылок для срочных решений.

Скорее всего, увольнения Шовковского из Динамо не будет. Человек должен сам созреть до того, чтобы либо встать и уйти, либо попытаться исправить ситуацию. Поэтому если кто-то ждет, что будет резкое увольнение, то вряд ли оно будет. Я не вижу оснований, чтобы было сказано: Все, Саша, ты закончил.

Думаю, что сам президент Динамо, понимая легендарность Шовковского, осознает, что он сам должен сделать определенный шаг. Определенный анализ и понимание того, сможет он что-то сделать в команде или нет, — сказал Цыганык.

Напомним, Динамо потерпело три поражения подряд в чемпионате Украины — такого не было никогда в истории клуба.