Павел Василенко

В четверг, 11 декабря, пройдет матч пятого тура Лиги конференций, где на поле встретятся итальянская Фиорентина и киевское Динамо.

Накануне УЕФА объявил судейскую бригаду из Сербии, которой доверено обслуживать эту встречу. Главный арбитр – Милош Миланович, на линиях ему будут помогать Милан Пашайлич и Новак Новакович, а функцию четвертого судьи выполнит Милан Илич.

Работу системы VAR возьмут на себя Момчило Маркович и Милан Стефанович, которые также представляют Сербию.

Динамо занимает 27-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, имея в своем активе всего три очка.

Матч Фиорентина – Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени.