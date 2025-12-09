УЕФА объявил бригаду арбитров на матч Лиги конференций Фиорентина – Динамо
Встреча пройдет во Флоренции
В четверг, 11 декабря, пройдет матч пятого тура Лиги конференций, где на поле встретятся итальянская Фиорентина и киевское Динамо.
Накануне УЕФА объявил судейскую бригаду из Сербии, которой доверено обслуживать эту встречу. Главный арбитр – Милош Миланович, на линиях ему будут помогать Милан Пашайлич и Новак Новакович, а функцию четвертого судьи выполнит Милан Илич.
Работу системы VAR возьмут на себя Момчило Маркович и Милан Стефанович, которые также представляют Сербию.
Динамо занимает 27-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, имея в своем активе всего три очка.
Матч Фиорентина – Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени.