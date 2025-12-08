Завершающий матч 15 тура сезона 2025/26 состоялся в понедельник, 8 декабря, когда дебютанты элитного дивизиона Полтава и Эпицентр сыграли между собой и закрыли программу тура.

Единственным матчем, который так и не состоялся по техническим причинам, стала встреча Металлиста 1925 и Вереса. Дальнейшая судьба этого матча все еще неизвестна.

После победы над Оболонью и ничьей Шахтера с Колосом, ЛНЗ завершил первый круг чемпионата на первой позиции. Команда из Черкас опережает горняков благодаря победе в личной встрече 8 тура. Оба клуба имеют по 32 очка и сохраняют комфортное преимущество над Полесьем, которое потеряло очки в игре с Рухом и теперь отстает от лидеров на пять пунктов.

Одновременно Динамо одержало первую победу под руководством Игоря Костюка и первую за последние пять матчей. Этот успех позволил киевлянам подняться на шестое место. В хорошем темпе движется и Кривбасс, который с 25 очками удерживает четвертую позицию.

В нижней части таблицы значительных изменений не произошло: СК Полтава и Александрия остаются главными претендентами на вылет.

Турнирная таблица УПЛ после 15 тура

ЛНЗ – 32 Шахтер – 32 Полесье – 27 Кривбасс – 25 Колос – 24 Динамо Киев – 23 Заря – 23 Металлист 1925 – 21 Карпаты – 19 Верес – 18 Оболонь – 17 Рух – 16 Кудривка – 14 Эпицентр – 14 Александрия – 10 СК Полтава – 9

Напомним, до зимнего перерыва командам Украинской Премьер-Лиги осталось сыграть один тур, он состоится с 12 по 14 декабря.