Итоги 15 тура УПЛ: ЛНЗ стал чемпионом первого круга, Динамо одержало долгожданную победу
Обновлённая турнирная таблица
18 минут назад
Завершающий матч 15 тура сезона 2025/26 состоялся в понедельник, 8 декабря, когда дебютанты элитного дивизиона Полтава и Эпицентр сыграли между собой и закрыли программу тура.
Единственным матчем, который так и не состоялся по техническим причинам, стала встреча Металлиста 1925 и Вереса. Дальнейшая судьба этого матча все еще неизвестна.
После победы над Оболонью и ничьей Шахтера с Колосом, ЛНЗ завершил первый круг чемпионата на первой позиции. Команда из Черкас опережает горняков благодаря победе в личной встрече 8 тура. Оба клуба имеют по 32 очка и сохраняют комфортное преимущество над Полесьем, которое потеряло очки в игре с Рухом и теперь отстает от лидеров на пять пунктов.
Одновременно Динамо одержало первую победу под руководством Игоря Костюка и первую за последние пять матчей. Этот успех позволил киевлянам подняться на шестое место. В хорошем темпе движется и Кривбасс, который с 25 очками удерживает четвертую позицию.
В нижней части таблицы значительных изменений не произошло: СК Полтава и Александрия остаются главными претендентами на вылет.
Турнирная таблица УПЛ после 15 тура
ЛНЗ – 32
Шахтер – 32
Полесье – 27
Кривбасс – 25
Колос – 24
Динамо Киев – 23
Заря – 23
Металлист 1925 – 21
Карпаты – 19
Верес – 18
Оболонь – 17
Рух – 16
Кудривка – 14
Эпицентр – 14
Александрия – 10
СК Полтава – 9
Напомним, до зимнего перерыва командам Украинской Премьер-Лиги осталось сыграть один тур, он состоится с 12 по 14 декабря.