УЕФА объявил возможных хозяев финалов европейских турниров 2028 и 2029 годов
Пресс-служба организации сообщила детали
около 1 часа назад
Сегодня УЕФА объявил города, которые являются потенциальными хозяевами будущих финалов европейских клубных соревнований на предстоящие финальные матчи в 2027, 2028 и 2029 годах.
Каждая из этих футбольных ассоциаций выразила желание принять матчи, но официально они должны подать заявки до 10 июня 2026 года. Исполнительный комитет УЕФА определит окончательные города и стадионы-хозяева в сентябре следующего года.
Финал Лиги чемпионов
2028 год
Германия: Мюнхен, «Альянц Арена»
2029 год
Англия: Лондон, стадион «Уэмбли»
Испания: Барселона, «Камп Ноу»
Финал Лиги Европы
2028 год
Франция: Лион, «Парк-Олимпик-Лионне» или Париж, «Парк де Пренс» (один из двух городов будет выбран во время подачи заявки, чья кандидатура будет официально представлена)
Италия: Турин, стадион «Альянц»
Румыния: Бухарест, Национальная арена
Сербия: Белград, Национальный стадион
2029 год
Франция: Лион, «Парк-Олимпик-Лионне» или Париж, «Парк де Пренс» (один из двух городов будет выбран во время подачи заявки, чья кандидатура будет официально представлена)
Италия: Турин, стадион «Альянц»
Румыния: Бухарест, Национальная арена
Сербия: Белград, Национальный стадион
Турция: Анкара, стадион «Анкара»
Финал Лиги конференций
2028 год
Франция: Лилль, «Stade Pierre-Mauroy»
Венгрия: Будапешт, «Пушкаш Арена»
Италия: Турин, стадион «Альянц»
Казахстан: Астана, «Астана Арена» или Алматы, «Алматы Стадион» (один из двух городов будет выбран после подачи документов)
Польша: Гданьск, «Арена Гданьск»
2029 год
Финляндия: Хельсинки, Олимпийский стадион
Франция: Лилль, «Stade Pierre-Mauroy»
Венгрия: Будапешт, «Пушкаш Арена»
Италия: Турин, стадион «Альянц»
Казахстан: Астана, «Астана Арена» или Алматы, «Алматы Стадион» (один из двух городов будет выбран после подачи документов)
