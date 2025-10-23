Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В этот игровой вечер прошло девять поединков, по итогам которых постепенно вырисовывается верхушка турнирной таблицы.

В центральном матче дня Реал (Мадрид, Испания) одержал минимальную победу над Ювентусом (Турин, Италия) со счетом 1:0. Также убедительные победы одержали Бавария, Ливерпуль и Челси.

Результаты матчей Лиги чемпионов (22 октября):



Атлетик (Бильбао, Испания) – Карабах (Баку, Азербайджан) 3:1

Галатасарай (Стамбул, Турция) – Буде-Глимт (Буде, Норвегия) 3:1

Монако (Франция) – Тоттенхэм (Лондон, Англия) 0:0

Спортинг (Лиссабон, Португалия) – Марсель (Марсель, Франция) 2:1

Аталанта (Бергамо, Италия) – Славия (Прага, Чехия) 0:0

Айнтрахт (Франкфурт, Германия) – Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) 1:5

Реал (Мадрид, Испания) – Ювентус (Турин, Италия) 1:0

Челси (Лондон, Англия) – Аякс (Амстердам, Нидерланды) 5:1

Бавария (Мюнхен, Германия) – Брюгге (Брюгге, Бельгия) 4:0

После трех туров в лидерах ПСЖ (Париж, Франция), Бавария (Мюнхен, Германия), Интер (Милан, Италия), Арсенал (Лондон, Англия) и Реал Мадрид (Испания) — все имеют по 9 очков.

По итогам восьми туров восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, клубы с 9-го по 24-е места сыграют в 1/16 финала, а те, кто займут позиции с 25-го по 36-е место, покинут турнир.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на Пушкаш Арене в Будапеште (Венгрия).