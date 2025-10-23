УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура Лиги чемпионов
Выделены четыре исполнителя
около 2 часов назад
Европейский футбольный союз представил список претендентов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
В четверку номинантов вошли:
Фермин Лопес — атакующий полузащитник Барселоны, который сделал хет-трик в поединке против Олимпиакоса (6:1);
Денис Ман — вингер ПСВ, который оформил дубль в игре с Наполи (6:2);
Феликс Нмеча — центральный хавбек Боруссии Дортмунд, который забил дважды в ворота Копенгагена (4:2);
Горка Гурусета — нападающий Атлетика, который дважды отличился в встрече с Карабахом (3:1).
Победитель будет определен по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.
