Павел Василенко

Игрок мюнхенской Баварии Луис Диас пропустит ещё один матч Лиги чемпионов после удаления в игре против ПСЖ за грубый фол против Ашрафа Хакими в четвёртом туре группового этапа.

Сначала вингера дисквалифицировали на три матча, однако после поданной апелляции УЕФА смягчила наказание. Несмотря на это, Диас не сможет помочь команде во вторник – он пропустит домашний матч против лиссабонского Спортинга.

На прошлой неделе Диас уже отбыл первый матч дисквалификации, пропустив игру с Арсеналом в Лондоне. Зато в следующем месяце он сможет вернуться на поле во встрече против бельгийского Унион Сен-Жиллуаз.