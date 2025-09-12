Павел Василенко

За несколько дней до начала европейских клубных турниров УЕФА объявила о серьезных изменениях в правилах. Европейская футбольная организация сообщила, что с этого года клубы смогут вносить одно изменение в изначально поданные списки игроков в случае серьезной травмы. Цель этих изменений, с одной стороны, заключается в том, чтобы предотвратить невыгодное положение клубов из-за разного количества игроков, а с другой – защитить самих игроков от дополнительной нагрузки.

«Исполнительный комитет УЕФА утвердил поправку к регламенту еврокубковых клубных соревнований на сезон 2025/26, которая позволяет временно заменить максимум одного полевого игрока, получившего длительную травму или заболевшего, во время основной фазы турнира включительно до 6-го тура. Цель данного изменения — обеспечить, чтобы списки игроков не были несправедливо сокращены, а игроки были защищены от дополнительной нагрузки», — говорится в официальном заявлении УЕФА.

Шестой раунд является последним в Лиге конференций, тогда как Лига чемпионов и Лига Европы проводятся еще в двух раундах, которые проходят в январе. Пока что неясно, по каким критериям травма будет признана достаточно серьезной, чтобы разрешить замену игрока в официальных документах клуба.