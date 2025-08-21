Лига чемпионов. Неудержимый Буде-Глимт, Шакири напомнил о себе в Базеле
Результаты плей-офф квалификации
13 минут назад
Лига чемпионов / Фото - Getty Images
В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоялись еще три матча.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей среды.
Лига чемпионов. 4 квалификационный раунд
Будё/Глимт - Штурм Грац 5:0
Голы: Гег, 7, Бьёртуфт, 10, Салтнес, 25, Эвьен, 54, Вик, 79 (автогол)
Базель - Копенгаген 1:1
Голы: Шакири, 14 (пен.) - Габриэл, 45+3
Удаление: Аджей Аджети, 82
Селтик - Кайрат Алматы 0:0
Лига чемпионов. Пафос одолел Црвену Звезду, выездные победы Брюгге и Карабаха
Поделиться