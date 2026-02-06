Мудрик прокомментировал бан в CS после конфликта с польскими игроками
Футболист Челси объяснил свою позицию после 28-дневной блокировки
около 1 часа назад
Украинский футболист лондонского Челси Михаил Мудрик высказался по поводу своего бана в Counter-Strike, который он получил накануне из-за токсичного поведения во время матчмейкинга.
Напомним, Мудрик был заблокирован на 28 дней после того, как он в игре предложил сопернику из Польши выбрать карты Волынь и 39.
Моя позиция очень проста. Огромная благодарность той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше. Я чувствую это даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение. Я неоднократно сталкивался с тем, как без всякой причины они оскорбляли моих друзей. То откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут Слава России, зато очень возмущаются, когда им напоминают историю, — приводит слова Михаила Мудрика Трибуна.
