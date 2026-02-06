Украинский футболист лондонского Челси Михаил Мудрик высказался по поводу своего бана в Counter-Strike, который он получил накануне из-за токсичного поведения во время матчмейкинга.

Напомним, Мудрик был заблокирован на 28 дней после того, как он в игре предложил сопернику из Польши выбрать карты Волынь и 39.