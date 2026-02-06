Украинский полузащитник лондонского Челси Михаил Мудрик получил временную блокировку в игре Counter-Strike из-за токсичного поведения во время матчмейкинга.

Об этом сообщает телеграм-канал Брутальный футбол. По информации источника, 24-летнего футболиста забанили на 28 дней после конфликта с другим игроком во время онлайн-матча.

Причиной блокировки стали высказывания Мудрика в адрес игрока из Польши. Во время игры украинец предлагал выбрать карты Волынь и 39, используя оскорбительные формулировки.

Волынь — следующая карта. Волынь ты будешь помнить вечно, бомж. Затем следующая карта — 39, — приводит слова Михаила Мудрика телеграм-канал Брутальный футбол.

Таким образом, Мудрик временно лишен возможности участвовать в матчмейкинге CS в течение четырех недель.