Александр Сукманский

В четверг, 26 марта, в Валенсии состоится матч квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Швеции. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда подходит к поединку с в основном положительными результатами. В пяти последних официальных матчах подопечные Сергея Реброва одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение от Франции. В среднем команда забивает 1,6 гола за игру, но пропускает 1,8.

Победы над Исландией и Азербайджаном продемонстрировали способность украинцев добиваться результата, однако перед игрой со Швецией команда имеет кадровые потери. Из-за травм не сыграют Александр Зинченко и Тарас Михавко, также отсутствуют из-за дисквалификаций Юхим Конопля и Руслан Малиновский. Это может повлиять на контроль мяча и игру в центре поля.

Ожидается, что Украина сделает акцент на компактности в центре и более осторожной игре, используя возможности Николая Шапаренко и Георгия Судакова в розыгрыше мяча.

Швеция подходит к матчу в сложном состоянии. В пяти последних турах команда потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. Скандинавы забивают в среднем только 0,4 гола за матч и пропускают около двух, что свидетельствует о проблемах как в атаке, так и в обороне.

Несмотря на наличие сильных исполнителей в нападении, шведы не демонстрируют стабильной игры. Команда делает ставку на вертикальный футбол и навесы, но часто действует предсказуемо. В случае пропущенного мяча им сложно вернуться в игру из-за отсутствия эффективной позиционной атаки.

В личных встречах преимущество на стороне Украины – четыре победы в пяти матчах, включая две подряд на чемпионате Европы.

