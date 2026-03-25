Ребров: «У сборной Швеции очень мощная линия атаки»
Руководитель оценил кадровый потенциал шведов
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции поделился мыслями о силе будущего соперника в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026.
Наставник сине-желтых предостерег от недооценки сборной Швеции, несмотря на кадровые проблемы в лагере скандинавов.
Мы много пересматривали матчи сборной Швеции. Я считаю, что у Швеции очень мощная линия атаки, и считаю, что те матчи, которые они проиграли в своей группе — они ни одного матча не сыграли в оптимальном составе, то же самое, что и у нас было в отборочном цикле. Я уверен, я смотрел, кого сейчас вызвали — да, есть несколько травмированных игроков, но я считаю, что это лучшие, и завтра нам противостоит сильная команда.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04