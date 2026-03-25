Ребров сравнил современную сборную Украины с командой 2006 года
Тренер заявил, что на данный момент футбол более быстрый
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции сравнил современное поколение игроков с национальной командой образца 2006 года, отметив эволюцию игры и высокую мотивацию футболистов.
Трудно это сравнивать, это совершенно разные команды, но, я считаю, у этого коллектива есть большое желание. Я вижу, когда они выходят на поле с любым соперником – они бьются, они стараются показать свою силу. Я не могу сказать, что мы не боролись, но в 2006-м был немного другой футбол. Сейчас, я считаю, он более скоростной, намного больше борьбы. Поэтому я думаю, что эта команда имеет большое желание, и я вижу по игрокам, они имеют очень большое желание попасть на чемпионат мира. Завтра и, я надеюсь, в следующей игре выложатся по максимуму.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04