Сергей Разумовский

Ничья Шахтера в матче-ответе четвертьфинала Лиги конференций против АЗ и выход донецкого клуба в полуфинал позволили Украине увеличить свой вклад в таблицу коэффициентов УЕФА в сезоне-2025/26 до 8.312 балла.

Наибольший вклад в этот результат сделал именно Шахтер, который принес Украине 6.062 балла. Еще 1.750 балла в национальный актив добавило Динамо, а 0.500 балла — Полесье. Александрия очков не принесла.

Показатель в 8.312 балла стал для Украины шестым лучшим за всю историю выступлений в еврокубках. В общем, это 34-й евросезон украинских клубов, и текущая кампания уже вошла в число самых успешных.

Лучшим в истории для Украины остается сезон-2008/09, по итогам которого клубы набрали 16.625 балла. Тогда Шахтер, напомним, одержал победу в Кубке УЕФА.

Топ-6 лучших сезонов Украины по количеству набранных баллов в еврокубках

2008/09 — 16.625 2010/11 — 10.083 2014/15 — 10.000 2015/16 — 9.800 2012/13 — 9.500 2025/26 — 8.312

Смотрите обзор матча АЗ Алкмар – Шахтер!

