Украинец Ременюк забил за команду третьей лиги и выбил представителя элитного дивизиона из Кубка Польши
Хорошее выступление 27-летнего игрока
Украинский полузащитник Андрей Ременюк отметился результативным действием в матче 1/32 финала Кубка Польши. Его Авия из третьего дивизиона на собственном поле одержала победу над Вечистой, которая выступает в польской Экстраклассе, со счетом 3:1.
Двадцатисемилетний футболист начал встречу в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Ременюк активно присоединялся к атакам своей команды и во втором тайме помог Авии переломить ход поединка.
На 64-й минуте украинец забил второй гол Авии. Его результативный удар позволил хозяевам выйти вперед – 2:1. После этого польская команда развила свое преимущество и в итоге довела матч до победы с разницей в два мяча.
Вечиста является представителем высшего дивизиона Польши, поэтому победа Авии стала одной из главных сенсаций этого раунда Кубка страны. Авия, в свою очередь, выступает во Второй лиге Польши, которая является третьим по силе футбольным дивизионом государства.
Кубок Польши, 1/32 финала
Авия – Вечиста 3:1
Голы: Цубер, 14, Ременюк, 64, Фальберски, 85 – Кулурис, 40
Для Ременюка гол в кубковом матче стал уже шестым в семи поединках за польский клуб в текущем сезоне. Украинский полузащитник демонстрирует высокую результативность и играет важную роль в выступлениях Авии.
Благодаря победе команда Ременюка продолжит борьбу за Кубок Польши. Для футболиста этот турнир также стал возможностью проявить себя на фоне соперника из Экстраклассы.