Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Андрей Ременюк отметился результативным действием в матче 1/32 финала Кубка Польши. Его Авия из третьего дивизиона на собственном поле одержала победу над Вечистой, которая выступает в польской Экстраклассе, со счетом 3:1.

Двадцатисемилетний футболист начал встречу в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Ременюк активно присоединялся к атакам своей команды и во втором тайме помог Авии переломить ход поединка.

На 64-й минуте украинец забил второй гол Авии. Его результативный удар позволил хозяевам выйти вперед – 2:1. После этого польская команда развила свое преимущество и в итоге довела матч до победы с разницей в два мяча.

Вечиста является представителем высшего дивизиона Польши, поэтому победа Авии стала одной из главных сенсаций этого раунда Кубка страны. Авия, в свою очередь, выступает во Второй лиге Польши, которая является третьим по силе футбольным дивизионом государства.

Кубок Польши, 1/32 финала

Авия – Вечиста 3:1

Голы: Цубер, 14, Ременюк, 64, Фальберски, 85 – Кулурис, 40

Для Ременюка гол в кубковом матче стал уже шестым в семи поединках за польский клуб в текущем сезоне. Украинский полузащитник демонстрирует высокую результативность и играет важную роль в выступлениях Авии.

Благодаря победе команда Ременюка продолжит борьбу за Кубок Польши. Для футболиста этот турнир также стал возможностью проявить себя на фоне соперника из Экстраклассы.